حماس تستهجن سلوك فتح تجاه اتفاقية "التهدئة".. وفتح تقول: تصب في مستنقع "صفقة القرن"

جهينة نيوز

قالت حماس في تصريح صحفي نشر الأحد عبر موقعها الرسمي، إنها تستهجن سلوك فتح السلبي "وهجومها الإعلامي غير المسؤول والمتواصل"، والذي يهدف إلى إفشال الجهود "الوطنية" والمصرية في السعي من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء معاناة سكان غزة.

وأشارت حماس إلى أنه في الوقت الذي تسعى هي فيه لرفع الحصار عن القطاع، تهدف فتح إلى إبقاء غزة تحت "القصف والأزمات والحصار".

من جانبها، انتقدت فتح مسبقاً اتفاق حماس مع إسرائيل، على لسان عضو لجنتها التنفيذية، أحمد مجدلاني، الذي حذر في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من أن يصب هذا الاتفاق بـ"مستنقع" صفقة القرن، وما يترتب عليها من "تصفية" لحل الدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيق للخطة الأمريكية بإنشاء كيان سياسي في قطاع غزة.

وقال مجدلاني "إن أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يكون وطنياً وليس اتفاقاً بين حركة حماس وإسرائيل، فحماس ليس لها أي صفة تمثيلية لتعقد اتفاقيات مع إسرائيل"، وأضاف: "إن صفة حماس التمثيلية أنها تنظيم سياسي استولى على قطاع غزة بانقلاب عسكري".

يذكر أن حماس اقتربت من إبرام اتفاق "تهدئة" لمدة عشر سنوات مع إسرائيل برعاية مصرية، دون أن يتم الكشف بشكل رسمي عن تفاصيل الاتفاق.