اتفاق تعاون عسكري وأمني بين الأردن والعراق

جهينة نيوز

وقع الأردن والعراق اتفاقية تعاون عسكري أمني بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية، والتمارين العسكرية المشتركة.

وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية تم هذا الاتفاق بعد لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني محمود عبد الحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم مع وزير الدفاع العراقي السيد عرفان محمود الحيالي والوفد المرافق له.

كما جرى على هامش الزيارة، بحضور السفيرة العراقية في عمان، توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية، والتمارين العسكرية المشتركة، والبحث وتطوير التكنولوجيا، ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، والتدريب والتطوير وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز القدرات الميداني.

يرتبط الأردن مع العراق عبر حدوده الشمالية، وكان تنظيم داعش الإرهابي سيطر في العام 2015 على مناطق من العراق من بينها مدينة الأنبار العراقية الواقعة على الحدود الأردنية — العراقية، مما دفع الأردن لإغلاق حدوده مع العراق في حينه، إلى أن تم تحرير العراق من تنظيم داعش، وأعاد الأردن والعراق فتح معبر طريبيل، الرابط بين البلدين، قبل عام.