وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف السويداء لتطهيرها من بقايا داعش

الأحد, 5 آب 2018 الساعة 17:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف السويداء لتطهيرها من بقايا داعش

جهينة نيوز

وصلت تعزيزات عسكرية تضم عشرات السيارات والعربات والآليات إلى ريف السويداء، استعداداً لعملية واسعة لتطهير المنطقة من بقايا إرهابيي "داعش".

وقال مصدر عسكري: "من المتوقع انطلاق عملية عسكرية قريبة للجيش العربي السوري في السويداء رداً على أحداث الشهر الماضي"، مؤكداً "أن الطيران الحربي السوري يواصل قصف أماكن قرب آبار الدياثة في القطاع الشمالي الشرقي من ريف السويداء، تزامناً مع عملية أمنية لقوات الجيش في اللجاة شمال شرقي درعا".

هذا ويشهد القسم الشرقي من ريف السويداء انتشاراً كبيراً للجيش السوري في القرى الواقعة على الخط الأول المحاذي لباديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.


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