زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة "لومبوك" في أندونيسيا

جهينة نيوز:

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جزيرة "لومبوك" الأندونيسية، مودياً بحياة 10 أشخاص وإصابة قرابة الـ40 شخصاً إصابات متفاوتة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب الجزيرة في الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأحد، على عمق 7.5كم تحت سطح الأرض.

ويشار إلى أن الزلزال وقع على بعد 50كم، شمال شرقي مدينة "ماتارام" على الجزيرة، وتضررت الكثير من المنازل في الجزيرة الواقعة على بعد 40كم شرقي جزيرة "بالي" السياحية في اندونيسيا.

وذكرت وكالة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم تسجيل أكثر من 60 هزة ارتدادية أقواها 5.7 درجة، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.