بالصور .. شاهد عزيزة جلال بعد 33 عاما من اعتزالها

جهينة نيوز:

ظهرت صور جديدة للفنانة المغربية المعتزلة منذ العام 33 عاما "عزيزة جلال " و لتبدو أنها حافظت على ملامحها بالرغم من تقدمها في العمر

و كانت عزيزة جلال التي اشتهرت بأغنية "مستنياك"، قد اعتزلت الفن في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.

عزيزة جلال من مواليد مدينة مكناس عام 1958، ورغم أنها اشتهرت بالاسم العائلي جلال، فإن الاسم الحقيقي هو جلّال (بتشديد اللام الأولى)، ولكن وثائقها الرسمية أصبحت تحمل اسما ثلاثيا وهو عزيزة محمد جلال، بإدخال اسم والدها محمد وفق الضوابط المعمول بها في وزارة الداخلية السعودية، وتحديدا بمدينة الطائف.