اعفاءات بالجملة في تربية القنيطرة.. بسبب؟

جهينة نيوز

أعفى وزير التربية هزوان الوز عددا من رؤساء الدوائر في مديرية تربية القنيطرة، وذلك بسبب إهمالهم وتقصيرهم في عملهم وضعف أدائهم.

وتضمن الكتاب الموجه من الوزارة إلى مديرية تربية القنيطرة ويحمل الرقم ٢٧٨٧ تاريخ ٢/٨/٢٠١٨ أن الإعفاء جاء بعد مقترح من محافظ القنيطرة وعضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع التربية وكتاب مديرية الرقابة الداخلية بالوزارة رقم ٦٢٨ بعد ملاحظة ومتابعة أداء العاملين الذين تم إعفائهم من مهامهم وهم هاجر العمار رئيسة الشؤون الإدارية وخيرو كليب رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي واحمد الكريان رئيس دائرة التربية الرياضية.

وطالب الوزير مديرية تربية القنيطرة بترشيح البديل وفق الأسس والتعليمات الوزارية الناظمة بهذا الخصوص .

وأفادت مصادر مطلعة في القنيطرة أن هناك تغييرات قادمة أيضا في عدد من الدوائر بتربية القنيطرة.

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