مدرسة خاصة تؤجر حديقتها لمستثمر حفلات في حلب.. !؟

جهينة نيوز - خاص

تقدم أحد مواطني مدينة حلب بشكوى لـ"جهينة نيوز"، حول تأجير حديقة تابعة لمدرسة "البلابل" الخاصة في منطقة "السريان القديمة" بحلب لمستثمر، يقوم باستثمار مسبحها، وإحياء الحفلات مساءً، مسبباً إزعاجاً طال كامل الجوار.

وقال متقدم الشكوى "إن المدرسة التي تواجه منزله قامت بتأجير حديقتها التي تحتوي على مسبح لمستثمر، ليقوم بافتتاح مقصف ومسبح صيفي يفتح أبوابه اعتباراً من ال8 صباحاً مترافقاً بصخب الأغاني وصياح الأطفال معظم النهار".

وأضاف قائلاً " يتم إقامة حفلات في حديقة المدرسة طوال فترة شهر مضان من السادسة مساءً حتى الواحدة أو الثانية ليلاً، وبعد عيد الفطر تم إقامة أعراس مصاحبة بالطبول والأصوات العالية، مما يضطرنا لإغلاق النوافذ في هذا الجو الخانق، وما زال الأمر قائماً".

وقام "جهينة نيوز" بالتواصل مع وزارة التربية للاستفسار حول الموضوع فجاء الرد بالتحفظ والاكتفاء بتسجيل شكوى، منوهة إلى أن الرد سيكون في وقت لاحق.