إنهاء الجدل بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتجار بإغلاق المحال المخالفة

جهينة نيوز - خاص

اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عبد الله الغربي" مع عدد من التجار في غرفة تجارة دمشق، ممن تم إغلاق محالهم التجارية في الفترة الأخيرة نتيجة حملات الوزارة على المحال في الأيام الأخيرة.

وترأس الاجتماع رئيس غرفة تجارة دمشق "غسان القلاع" الذي أكد على دور الغرفة في تمثيل التجار والاهتمام بمصالحهم التجارية، والعمل على حل المشكلات التي راجع بها عدد من تجار الغرفة نتيجة كشف دوريات التموين على محالهم في الفترة الأخيرة.

وتحدث أمين سر الغرفة "محمد حمشو" بدوره عن الحملة التي تقوم بها وزارة التجارة وحماية المستهلك مؤخراً، والتي استهدفت البضائع الأجنبية المجهولة المنشأ مشيراُ إلى وجود 690 مخالفة غذائية، و10 مخالفات خارج بعيدة عن الغذائيات.

وأكد "الغربي" أنه ما من تسامح مع إغلاق المحلات المخالفة، فصحة المواطنين هي الأهم، وأضاف فيما يتعلق بتجارة المواد التجميلية والأدوات المنزلية، أن باب الوزارة مفتوح لنقاش الأمر.

واشتكى عدد من التجار الحاضرين من تصرفات دوريات الوزارة وانعدام وجود تشريعات تحدد عملهم بدقة، بما يكفل حماية التاجر الواقع تحت ضغوطات الأزمة في البلاد، وطالب بعضهم بنوع من الحصانة لتحملهم أعباء الأزمة دون مغادرة القطر، فيما طالب أحد التجار بالعدول عن إغلاق المحلات والاكتفاء بغرامة مالية قدرها 5000 ألف ليرة سورية.

وطرح عدد من التجار موضوع الاستيراد بعد توقفه لسنين طويلة، فبعض البضائع الضرورية في البلاد غير موجودة، وأكدوا أن استيراد البضائع يساعد على إغلاق باب التهريب عبر الحدود، ولاقى هذا الطرح قبول العديد من الحاضرين.

ويذكر أن "الغربي" في لقائه بتجار غرفة تجارة ريف دمشق الأسبوع الماضي، قرر معالجة إغلاق المحلات خلال 24-48 ساعة على الأكثر، وذلك من تاريخ تقديم التاجر طلباً لدى غرفة تجارة ريف دمشق، واستبدال الإغلاق بالغرامة المالية، و ملاحقة البضائع المزورة دون توقف، بعد أن لاقى إغلاق العديد من المحال التجارية استياء تجار دمشق وما حولها.