المعارضة السعودية تدعو الى الثورة علی النظام وتسليم السلطة بشكل سلمي!

جهينة نيوز

دعا نشطاء وقوى سياسية الى الثورة في السعودية، وطالبوا النظام الحاكم بتسليم السلطة بشكل سلمي وعدم جر البلاد نحو المجهول.

واعادن هذه الثورة في البداية الناشط نايف الحربي الضابط السابق في الحرس الوطني، لاسقاط الملك سلمان وولي عهده محمد، ثم سانده فيما بعد معارضون وقوى سياسية ونشاطون مدنيون.

ولاقت الدعوة استجابة شعبية واسعة وذلك عقب النقمة الواسعة حيال الممارسات القمعية التي تفاقمت في عهد بن سلمان، وخاصة في ظل الاعتقالات المتزايدة والتوتر الامني غير المسبوق بالاضافة الى الفشل السياسي لولي العهد على كافة المستويات.

حزب الامة الاسلامية رحب بها و اكد حق الشعب في المطالبة بالحقوق والحريات وإطلاق كافة المعتقلين ظلماً في سجون النظام، معتبرا ان موجة الاعتقالات هي نذير هبوب عاصفة الثورة التي ما تزال تغلي مراحلها وتنتظر ساعة الصفر والقشة التي ستقصم ظهر البعير.

كما على سلمية الدعوة محذرا نظام ال سعود من مغبة المساس بالمشاركين فيها وعائلاتهم، مشددا على ان الشعب لن يقبل بتصرفات واداء السلطات في ادارة البلاد وحربها المعلنة ضد الاسلام والمسلمين.

تسجيل اخر للحربي يقوي الاستنتاجات بان الاجنحة المعارضة داخل العائلة المالكة تغذي جانبا من هذه الدعوات، فالعديد من امراء الداخل لم يعلنوا ولائهم بشكل كامل وصريح لولي العهد، بسبب رفضهم لصعوده السريع، بالاضافة الى اعتقال العديد من الامراء والوزراء والاستيلاء على ممتلكاتهم.

تحركات جعلت محمد بن سلمان قلقا جدا من التحرك ضده من قبل افراد في العائلة الحاكمة، بحسب موقع تاكتيكال ريبورت الاستخباراتي، وهو ما جعل الملك سلمان بن عبدالعزيز يلغي رحلته الى طنجة، لاطفاء صراع وشيك على السلطة.

موقع قناة العالم