في إيطاليا.. كل دقيقة يباع قميصان لرونالدو!

جهينة نيوز

فائدة النجم كريستيانو رونالدو ليوفنتوس لا تتوقّف على المستوى الفني بل هي تسويقية أيضاً يجني من ورائها الأرباح المالية.

لا شك بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشكّل إضافة فنية ليوفنتوس الإيطالي بعد انضمامه إليه قادماً من ريال مدريد الإسباني.

لكن فائدة رونالدو ليوفنتوس لا تتوقّف هنا، إذ إنها مادية أيضاً من خلال القيمة السوقية لـ "الدون" ومبيعات قميصه.

فقد ذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن مبيعات قمصان "سي آر 7" وصلت إلى حدود مرتفعة جداً بمعدّل بيع قميصين في كل دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن "اليوفي" جمع حتى الآن مبلغ 6,3 ملايين يورو من مبيعات قميص نجمه البرتغالي في متاجره، وفي حال تواصلت هذه الوتيرة فإن النادي سيحصل على مبلغ يتراوح بين 55 و65 مليون يورو في العام الواحد.

استمرار هذه الأرباح سيؤدي إلى تعويض القيمة المالية التي أنفقها "البيانكونيري" لضم رونالدو.