تربية درعا تعلن عن اختبار لتعيين 190 مواطناً من الفئتين الرابعة والخامسة

جهينة نيوز

أعلنت مديرية التربية في محافظة درعا عن اختبار لتعيين 190 مواطنا من الفئتين الرابعة والخامسة بوظيفة سائق ومستخدم وحارس.

وأوضحت المديرية في إعلان ان المديرية بحاجة لـ 10 سائقين من الفئة الرابعة يحملون إجازة سوق عمومي مع شهادة التعليم الأساسي و 180 مستخدما وحارسا من الفئة الخامسة يحملون شهادة التعليم الأساسي وما يعادلها على ان تحجز نصف الشواغر لذوي الشهداء.

وبينت المديرية أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في الاختبار تشمل طلبا خطيا وصورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني وصورة مصدقة عن الشهادة والمؤهل العلمي مع الشهادة المهنية وصورة عن شهادة قيد العمل ووثيقة استشهاد لذوي الشهداء.

وتستقبل المديرية طلبات التقدم للاختبار اعتبارا من الثاني من شهر ايلول القادم حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس في العشرين من الشهر نفسه.