الإعصار هكتور يكتسب قوة مع تحركه صوب هاواي

جهينة نيوز

قال مسؤولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن الإعصار هكتور اكتسب قوة مع مروره فوق المحيط الهادي مما يهدد جزيرة بيج أيلاند في هاواي وربما البركان النشط فيها.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة الإعصار زادت وأصبح من الفئة الرابعة في وقت متأخر، أمس السبت، وبلغت سرعة الرياح داخله نحو 209 كيلومترات في الساعة، مضيفا أن هكتور يتحرك باتجاه الغرب اليوم الأحد بسرعة نحو 19 كيلومترا في الساعة، وفقا لرويترز.

وقال خبير في هيئة الأرصاد الجوية بولاية ماريلاند إن الإعصار يبعد نحو 2236 كيلومترا جنوب شرقي جزر هاواي، وليس واضحا ما إذا كان سيجتاح أم سيكتفي بالمرور فحسب على الطرف الجنوبي لبيج أيلاند يوم الأربعاء.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الإعصار ربما يضرب بركان كيلاويا الذي يقع في جنوب الجزيرة وتتطاير الحمم منه منذ الثالث من مايو/ أيار.

ويختلف العلماء في التنبؤ بنتائج تزامن الأعاصير مع البراكين بما في ذلك فيما إذا كان انخفاض ضغط الجو يمكن أن يحفز النشاط البركاني.