مناورات كبرى لحرس الثورة الايرانية في الخليج ومضيق هرمز!

جهينة نيوز

اجرت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية مناورات كبرى في الخليج ومضيق هرمز .

وقال المتحدث ومسؤول العلاقة العامة في حرس الثورة الاسلامية، العميد رمضان شريف، اثر اقامة مناورات "الاقتدار" للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج قال : ان هذه المناورات اقيمت بهدف الرقابة وصيانة امن المياه الدولية في اطار المناورات المدرجة سنويا على جدول اعمال حرس الثورة الاسلامية .

وتابع العميد شريف: ان هذه المناورات تواكبت مع اشادة قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بالقوة البحرية والجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية حيث اعرب عن ارتياحه حيال اقامة المناورات بنجاح مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الدفاعية والنهوض بها خدمة لضمان الامن المستديم في مياه الخليج الاستراتيجي ومضيق هرمز والتصدي بما يتناسب والتهديدات والمغامرات المحتملة للاعداء.

قناة العالم