بالفيديو: لحظة محاولة اغتيال رئيس فنزويلا!

جهينة نيوز

نشرت قناة روسيا اليوم الإسبانية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو للحظة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة، وفي هذه الاثناء سمع صوت انفجار، ووجه الرئيس وآخرون أنظارهم إلى الأعلى وقد بدت عليهم الدهشة. ثم سارع المرافقة لتغطية الرئيس الفنزويلي بدروع مضادة للرصاص و إخراجه من المكان مباشرة.

وقال وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا، خورخي رودريغيز، إن محاولة الاغتيال تمت عن طريق طائرات بدون طيار، وأصيب سبعة من مرافقي الرئيس.