عدد من القتلى في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير مقرات لهم بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على أوكار ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الشمالي.

ونفذ الجيش رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار وخطوط إمداد تنظيم "جبهة النصرة" في قرى زيزون والزيارة والزكاة والأربعين والجنابرة بالريف الشمالي واسفرت عن تدمير مقرات للإرهابيين وقطع بعض خطوط إمدادهم وإيقاع قتلى بين صفوفهم عرف منهم تيسير العيسى.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس هجوما لمجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" على منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم.

سانا