بماذا علق الممثل "ستيفن سيغال" بعد تعيينه في الخارجية الروسية!؟

جهينة نيوز

علق الممثل، ستيفن سيغال، على تعيينه كممثل في وزارة الخارجية الروسية، عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية - الأمريكية.

ونقلت فضائية "آر.تي" الروسية عن سيغال قوله: "لطالما كانت لدي رغبة قوية للغاية في بذل كل ما بوسعي للمساعدة في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية"، بحسب رويترز.

وتابع: "لقد عملت بلا كلل في هذا الاتجاه لسنوات عديدة بشكل غير رسمي، وأنا الآن في غاية الامتنان على إتاحة الفرصة للقيام بالأمر نفسه بشكل رسمي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن تعيين ستيفن سيغال الذي يحمل الجنسية الروسية ممثلا في وزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية — الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان: "تم تعين ستيفن سيغال ممثلا خاصا لوزارةالخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية- الأمريكية، وتتمثل المهمة في المساهمة في زيادة تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجال الثقافة والفن والتبادل بين الجمهور والشباب، وما إلى ذلك".

وسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثل الأمريكي سيغال جواز السفر الروسي، حيث أكد أنه يأمل أن يشكّل ذلك بادرة خير للعلاقات بين روسيا والولايات المتّحدة في المستقبل. وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016.

وقال بوتين خلال تسليمه جواز السفر لـ"سيغال": "أود أن أهنّئك، وآمل أن يكون ذلك — رغم صغره — بادرة ومؤشرا على التطبيع التدريجي في العلاقات بين البلدين".

ووفقا لموقعه على الإنترنت، فإن سيتفن سيغال (66 عاما) ظل زائرا منتظما لروسيا لأكثر من عقد من الزمان، كما أن أشهر أفلامه مثل "Under Siege" و"Sniper: Special Ops"، تحظى بشعبية بين الجماهير الروسية.