تسريبات "غلاكسي نوت 9" تكشف عن ضربة "قاصمة" لهاتف "آيفون X"

جهينة نيوز:

كشفت التسريبات الخاصة بهاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية المرتقب "غلاكسي نوت 9" عن "ضربة قاصمة" لأيقونة "أبل" هاتف "آيفون X".

ومن المقرر أن تكشف "سامسونغ" رسميا عن هاتفها الأحدث "غلاكسي نوت 9" يوم 9 أغسطس/ آب الجاري.

ورغم الميزات العديدة التي كشفتها التسريبات الأخيرة عن "غلاكسي نوت 9"، من التقنيات المذهلة للقلم الإلكتروني "إس بين" وزيادة سعة التخزين إلى 512 غيغابايت يمكن توسعتها حتى 1 تيرابايت عن طريق كروت الميموري، إلا أنها ليست الميزة الرئيسية التي تشكل ضربة لهاتف "أبل" الأحدث "آيفون X".

نشر موقع "تكنو بوفالو" التقني المتخصص تقريرا حول ما وصفه بـ"الضربة القاصمة" لـ"آيفون X"، والتي تتعلق ببطارية "غلاكسي نوت 9".

وقال الموقع التقني "رغم أن سعة التخزين الداخلية تعد ضربة أيضا إلى آيفون X، الذي يتوقف عند سعة تخزين 256 غيغابايت، إلا أن بطارية غلاكسي نوت 9 هي الضربة القاصمة".

ويمكن للبطارية الجديدة التي تدعمها "سامسونغ" لهاتفها "غلاكسي نوت 9"، أن تعمل على مدار اليوم الكامل بكامل قوتها وطاقتها، وهو ما لم يصل له "آيفون X"، وأي من هواتف "أبل" الأخرى حتى الآن.

وتبلغ قوة بطارية "غلاكسي نوت 9" الجديدة إلى 4000 ميللي أمبير في الساعة.