مفوضية اللاجئين: لا يوجد تنسيق مع أي طرف حول عودة اللاجئين السوريين!

جهينة نيوز

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم وجود أي تنسيق مع أي جهة في الوقت الراهن، لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن محمد حواري لصحيفة "الغد" الأردنية أمس: "نسمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية للعودة لكن لغاية اللحظة لا يوجد أي تنسيق مع أي أطراف حول هذا الشأن".

وأضاف: "اللاجئ هو بوصلة خريطة العودة، والمفوضية تدعم عودة اللاجئين على أن تكون عودة طوعية وتحفظ لهم الأمان والاستقرار".

وفي تصريحات سابقة، قال ستيفانو سيفيري الممثل المقيم للمفوضية في الأردن إنه "خلال عامي 2016 و2017 عاد نحو 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، والعام الحالي تراجع العدد بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع جنوب غرب سوريا"، نافيا وجود أي علاقة بين تقليص حجم مساعدات اللاجئين السوريين ودفعهم للعودة إلى بلادهم.

ويتوزع اللاجئون في المخيمات بالأردن على: 78.5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي، فيما يشكل الأطفال نحو 48.3% منهم.