تحطم طائرة ثانية في جبال الألب بسويسرا

جهينة نيوز

تحطمت طائرة ركاب صغيرة في جبال الألب بسويسرا يوم امس السبت وذلك بعد ساعات فقط من مقتل أسرة من أربعة أفراد إثر سقوط الطائرة الصغيرة التي كانت تقلها في غابة.

ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن الحادث الثاني ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت ِإن إحدى طائراتها التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت. ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني ”يؤسفنا أن نعلن أن إحدى طائراتنا من طراز جيه يو -52 تعرضت لحادث اليوم.“لا تتوافر معلومات أخرى في هذه اللحظة“.

وقالت الشرطة على تويتر إن خمس طائرات هليكوبتر وبعثة إنقاذ كبيرة أرسلت إلى موقع الحادث الذي وقع في الجانب الغربي من جبال بيز سيجناس في منطقة جروبوندين.

وأغلق المكتب الاتحادي للطيران المدني المجال الجوي فوق موقع الحادث الذي يقع على ارتفاع 2450 مترا فوق سطح البحر.

وقالت صحيفة بليك المحلية إن كل ركاب الطائرة لقوا حتفهم.

ولم يتسن الاتصال بالشرطة أو شركة الطيران مساء السبت ولكن الشرطة قالت على تويتر إنه سيتم إعلان معلومات أخرى صباح الأحد.

وكانت طائرة صغيرة قد تحطمت في وقت سابق من يوم السبت في ممر رينج الجبلي بمنطقة نيدفالدن مما أدى إلى مقتل أسرة من أبوين وطفلين.

رويترز