عملية مشتركة للقوة الصاروخية لانصار الله وسلاح الجو المسير غرب اليمن

جهينة نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن قوتها الصاروخية وسلاح الجو المسير قصفتا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله أن القوة الصاروخية نفذت عملية مشتركة مع سلاح الجو المسير استهدفت تجمعات للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

ولم تورد القناة تفاصيل عن العملية ولا مكان تنفيذها بالتحديد، إلا أنها أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية جراءها.

وكثفت جماعة أنصار الله مؤخراً عمليات استهداف القوات المشتركة في محافظة الحديدة بصواريخ باليستية وغارات الطيران المسير، بالتزامن مع تصاعد المعارك وتحقيق القوات الحكومية تقدماً ضمن عملية النصر الذهبي التي أطلقتها بإسناد من التحالف العربي في 13 يونيو حزيران الماضي للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.