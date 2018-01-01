إغلاق 90 محلاً تجارياً ومصادرة نصف طن غذائيات فاسدة خلال شهر في ريف دمشق

جهينة نيوز

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم أن النشاط الرقابي خلال الشهر الماضي يتركز على المواد الرئيسة التي يتعامل بها المستهلك ولاسيما المواد الغذائية والدقيق التمويني ومحطات الوقود وغيرها من المواد والتركيز أيضاً على نوعية الرقابة على المنتجات المتوافرة في أسواق المحافظة، حيث أثمرت هذه الرقابة عن تسجيل 810 مخالفات نظمت خلالها الضبوط التموينية اللازمة، منها حوالي 100 ضبط عينة مختلفة وتم تنفيذ 12 إغلاقاً إدارياً بحق معامل تعمل في مجال الإنتاج الغذائي وورشات تقوم بعمليات التزوير في مدد الصلاحية للمنتجات والسلع التي تقع ضمن دائرة انتهاء الصلاحية، إضافة إلى إغلاق حوالي 90 محلاً تجاريا لمخالفتها الأنظمة والقوانين وحيازة مواد مجهولة المصدر ومصادرة حوالي نصف طن من المواد الغذائية المخالفة التي لا تحمل بطاقات بيان أو منتهية الصلاحية أو على معلومات أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف السالم أن دوريات الحماية ركزت في رقابتها أيضاً على محطات الوقود والمخابز التموينية في المحافظة، حيث ضبطت أكثر من 20 مخالفة نظم بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة ولاسيما لجهة مخالفة المبيع بسعر زائد والغش في البضاعة ذاتها، في حين تم تسجيل حوالي 35 مخالفة في المخابز المنتشرة في المحافظة الخاصة والعامة نظمت بحقها الضبوط التموينية لمخالفتها القوانين ولاسيما النقص في الوزن وسوء صناعة رغيف الخبز والبيع بالعدد.

أما فيما يتعلق بالضبوط التموينية التي تمت التسوية عليها خلال الشهر الماضي فقد أكد السالم أن قيمتها الإجمالية قدرت بحوالي 12 مليون ليرة، وذلك وفق القانون الذي يسمح للمديرية بإجراء المصالحة على الضبوط، وبقية المخالفات أحيلت إلى القضاء المختص للبت فيها وخاصة المخالفات الجسيمة.

تشرين