أبراج يوم الأحد 8/5/ 2018 مع خبيرة الفلك والابراج سمر عمران

مولود اليوم 8/5: ساخر، ناقد، متمرد، يحب المعرفة والفن، يحتفظ بالأسرار، لا يحب التبذير، قوي البنية، وديع، لطيف، يحمي نفسه من حوله، قادر على التضحية، واسع الخيال، قلبه طيب، يحب نفسه، لا يخاف، خُلق ليكون فنان، يحب التميز والتنويع، صديق وفي، متسامح، لا يعرف الحقد، يوجد أيقونة وسام للبعض، تخرج ونجاح للبعض، ارتباط وزواج للبعض، فوز في معركة قانون للبعض، في الأشهر المقبلة في جميع الاحوال ازدهار وسفر وتواصل من قريب وبعيد، سنة فيها تحدي، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم شعورك مادي وفكري، تكون بحاجة اساسية وجوهرية بالنسبة لك، يلاحظ عليك التفاؤل أمام أي عمل تشعر بقدرة كبيرة على تجاوز أي مشكلة أو صعوبة احتمال اليوم عندك تعامل مع امور مالية حتى تضع حجر اساس لقضية خاصة اليوم ممكن ان يكون مفرح ويمكن ان تنزعج، تزرع بذرة بخيالك وتراقبها وترى انك وصلت لها مولود الحمل.

الثور: اليوم دخلت بدائرة الاضواء، حلم تحققه، تشعر بالارتياح، سعادة وبهجة قد تحصل على مكافئة من فعل قمت به من قبل وأنت تعرف في قرارة نفسك أنك الاكثر قدرة على التنظيم وعندك وسائلك الخاصة، اتصال او تكون تحركاتك ايجابية، استغل هذا اليوم لأنه يومك بما ان القمر في برجك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم مضطر لتخضع لبعض الاوامر، كن متحسف، احتمال ظا يطرأ ويثير بعض القلق ويشغلك، لحسن الحظ ان الامور تتبدد وعابرة وبعدها تستقر الاوضاع، حاول ان لا تقلق اليوم او لا تعمل اهمية على بعض الاحتكاكات لأن فكرك المتيقظ يساعدك على تخطي اي عرقلة او خيبة امل، انتبه لمصالحك، نهار فيه تعب وضعيف ومظلوم مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم احتفال اجتماعات لقاءات حظ يمتد بوقت لآخر لك، ممكن ان يكون مناسب لتكون ملتزم بمواعيد لتقرب وتخاطب الشريك أو الحبيب بصراحة اكثر، يمكن ان يقتربوا منك أكثر، اليوم تشرق شمس جديدة تدخل لقلبك لأن بالتالي اليوم تحصل على القوة والوجاهة بمجال عملك، لأنك اليوم مبسوط مع الاصدقاء، نهار اجتماعي بامتياز غير علاقات قديمة وجديدة لك مولود السرطان.

الاسد: اليوم تركيزك على العمل لتوصل وتتخلص من الارق ويوجد بعض المشاكل البسيطة تعكر مزاجك، حاول ان تنظر الى الاخطاء الماضية، حاول ان تبدأ اليوم بجديد لأن كأنك اليوم سوف تذهب بأدراج الرياح، تشارك المخلصين همومهك، تجنب الامور العويصة، كن لبق، استخدم حكمتك واننبه لمركزك العملي وسمعتك الطيبة اليوم مولود الاسد.

العذراء: اليوم قوة اتصالات ورغبة بالتنقل والسفر والاتصالات البعيدة، يومك جميل ونشيط تشعر بطاقة كبيرة وتشتد عزيمتك بالعمل، اليوم ايضاً جيد لتحل أي مشكلة على صعيد قانون او محامي او اوراق، انتبه من مواجهة محتملة من فقدان دبلوماسية، تجنب التوتر، حاول ان تقرب المسافة واذا كنت مسافر على طريق سفر انتبه من السرعة مولود العذراء.

الميزان: حاول اليوم ان تستفيد من اخطاء الماضي وتركز اهتمامك بالمجال المهني وانتبه لا تواجه المواقف الحرجة ولا تلوم احد، اليوم تفكر باقتراض مال او سداد بعض الديون او شراء حاجة غير اساسية، حاول ان تعمل تعديل على تحسين ميزانيتك، نهارك فيه تعاطف ومساعدة، تسمع نصائح وشكر على اشياء معنوية، في امور مالية عندك مولود الميزان.

العقرب: اليوم صعب حاول لا تتردد وهدئ من روعك ولا تخالف التعليمات لأنه احتمال عرقلة على صعيد شركاءك لهذا السبب اليوم كن متعاون وتقدم مساعدة ولا تدع افكارك تتشتت لأنه احتمال يوجد تأجيل ومواعيد ولقاءات، واذا كنت لطيف يكون نهارك جيد لكن لا تحمل بطيختين اليوم بيد واحدة، سوجد شيء يتعلق بالانتباه من صراع عاطفي أو شيء على صعيد العاطفة مولود العقرب.

القوس: اليوم بحاجة لانتباه من تراكم اعمال وواجبات، تشعر بتوتر وضيق من حولك قد يعتمدون ازعاجك، لا تستهتر بأي اشارة تعب ضغط عمل جو كسل، حاول ان لا تؤجل اعمالك، انتبه لغذائك وانتبه على المصدر الذي تعتمد عليه لا تبالغ بصحتك وبإمكانك ان تطلب مساعدة اليوم مولود القوس.

الجدي: استغل يومك لأنه يوم مميز ومحظوظ بحواراتك وتشرح وجهة نظوك، اليوم جميل حتى يخدمك بتلكثير من اعمالك، تزداد عواطفك اتجاه الشريك او الحبيب وتزداد رغبتك بالسهر والتأمل في الذكريات الماضية ايضاً نهارك جميل حتى تضع النقاط على الحروف واوضاعك الشخصية والاجواء رومنسية جيدة اليوم، يوجد تهنئة واخبار جميلة علاقاتك جيدة مع الاولاد او العائلة مولد الجدي.

الدلو: بما تن طبعك القيادي يحركك على انه انت السباق المبادر، اليوم بادر لحل بعض المشاكل العائلية وانتبه ان لا تكون ضحية انفعال حاول تبحث عن حل وسط ولا تحمل الشريك او احد افراد عائلتك اسباب خلافاتك بقصة غير موجودة انتبه على البيت وعائلتك اليوم يوجد اعطال وتصليحات ولا تدخل بالمواجهة مع العائلة اليوم كن دبلوماسي مولود الدلو.

الحوت: نهارك ايجابي ومناسب للتنقل والعمل الذهني وتيرتك سريعة ونشيط نهار يحمل خطوات عملية ومالية، بالتأكيد نهار عدة اعمال سوف تقوم بتنسيقها اذاً اذا احد اشتكى همه من اهل او من جيران اليوم حاول ان تصغي اليه، لطف الاجواء من حولك اقترب من الاحبة، حاول ان تظهر للآخرين تميزك ومواهبك لأن اليوم كلامك جيد قوتك جيدة، اليوم كلامك جميل ومسموع لأن اليوم يوجد انسجام بالعلاقات لك مولود الحوت.