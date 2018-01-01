هل يلحق مودريتش برونالدو؟

جهينة نيوز:

يبدو أن كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق لن يكون الوحيد الذي يرحل عن النادي الملكي خلال الصيف الجاري، حيث تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن إمكانية انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن مودريتش كان قد توصل لاتفاق مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قبل الصيف الجاري، حول إمكانية رحيله حال تلقيه لعرض كبير.

وأضافت الصحيفة، أن الأمر مشابه تماماً لما حدث بين ريال مدريد وكريستيانو رونالدو، الذي وافق الملكي على رحيله إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وختمت الصحيفة، أنه وفقاً لذلك فإن بيريز، سيوافق على رحيل مودريتش، حال تقدم الأخير بطلب رسمي مثلما فعل رونالدو من قبل.

كما أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل اللاعب الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تبدو صعبة للقيمة المرتفعة للاعب، إلا أن إداريي النادي يريدونها بأي ثمن ويحاولون إتمامها.