كيف أصبح «ستيفن سيغال» ممثلاً خاصاً لوزير خارجية روسيا؟

جهينة نيوز:

عُيّن الممثل الأمريكي الشهير ستيفين سيغال ممثلاً خاصاً لوزير الخارجية الروسي بشؤون الروابط الإنسانية بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية على فيسبوك اليوم السبت.

سيعنى سيغال بتعزيز العلاقات الروسية الأمريكية على الصعيد الإنساني، بما تتضمنه هذه المهمة من تنسيق على المستويين الثقافي والشعبي، بالإضافة إلى تبادل الشباب بين البلدين من أجل اكتساب الخبرات المتبادلة، وفقا للخارجية الروسية. كما سيكون لهذا المنصب شق اجتماعي وآخر سياسي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن منصب الممثل الأمريكي السابق سيكون مشابهاً لمنصب سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة.