X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
هل يلحق مودريتش برونالدو؟
الحرب السورية .. موازين قوى جديدة فرضها الجيش السوري . بقلم .. ربى يوسف شاهين
شاهد.. مروان خوري يقدم التحية على طريقته لجمهوره السوري في قلعة دمشق
" نهاية صفقة القرن ".. على وَقعِ انتصارات دمشق . بقلم .. أمجد إسماعيل الآغا
كيف أصبح «ستيفن سيغال» ممثلاً خاصاً لوزير خارجية روسيا؟
من أجواء حفلة الفنان مروان خوري في اليوم الثالث من مهرجان ليالي قلعة دمشق
السفير الصيني: مستعدون للمشاركة مع الجيش العربي السوري في معركة إدلب
شروط جديدة للتأمين الإلزامي للسيارات ورسوم جديدة لمدارس السياقة
ليفربول يواجه خطر الوقوع في «مجموعة الموت»
بريطاني يحطم رقمه القياسي لسباق 100 متر لسباحة الصدر بفارق 0,13 ثانية
"أنصار الله" يستعيدون مواقع قبالة منفذ «علب» والاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد
الحديث عن تعاون روسي أمريكي بشأن سوريا
فصائل مسلحة تعلن تشكيل جبهة جديدة في شمال سورية
تراشق العقوبات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة
قاسمي: إيران لا تدخل في حوار تحت طائلة الضغط
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
من أجواء حفلة الفنان مروان خوري في اليوم الثالث من مهرجان ليالي قلعة دمشق
السبت, 4 آب 2018 الساعة 22:45 |
ثقافة وفن
,
موسيقى
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
شاهد.. مروان خوري يقدم التحية على طريقته لجمهوره السوري في قلعة دمشق
مروان خوري يرفض التعامل مع اليسا فنياً.. والسبب؟
مروان خوري (لجهينة نيوز) : واجب كل فنان الوقوف إلى جانب سوريا
أوّل تعليق لمروان خوري بعد منع يث أغنياته على mbc
مروان خوري يوضح قرار النقابة ليس ضد السوريين بل للحفاظ على الحقوق ..!
اقرأ المزيد...
شاهد.. مروان خوري يقدم التحية على طريقته لجمهوره السوري في قلعة دمشق
إعادة بناء أغنية لم تُسمع منذ ألفي عام
من اجواء حفلة ناصيف زيتون في اليوم الاول من مهرجان ليالي قلعة دمشق
ألبوم تامر حسني الجديد على فلاش ميموري
أربع أغنيات جديدة للمطربة ذكرى!
بالفيديو.. فتاة سعودية تقتحم خشبة المسرح وتحتضن ماجد المهندس!
وفاة الموسيقار ميشيل المصري صانع موسيقى ليالى الحلمية والحاج متولى!
الفنان أيمن رضا يلجأ للقضاء لهذا السبب؟
بالفيديو..حب مزيف.. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد
بالفيديو..فيروز تغني القدس مجددا إلى متى يا رب
وفاة النجم سكوت هوتشيسون بظروف غامضة!
كاني ويست: استعباد الأفارقة كان “اختياراً”
فرقة الآبا الشهيرة تعود للساحة الغنائية بعد توقف دام 35 عاما
تعرف على أول فنان لبناني يحيي حفلا في السعودية!؟
إطلاق الأغنية الرسمية لمونديال روسيا على يوتيوب
أضف تعليق
أخبار اخرى
هل يلحق مودريتش برونالدو؟
الحرب السورية .. موازين قوى جديدة فرضها الجيش السوري . بقلم .. ربى يوسف شاهين
شاهد.. مروان خوري يقدم التحية على طريقته لجمهوره السوري في قلعة دمشق
" نهاية صفقة القرن ".. على وَقعِ انتصارات دمشق . بقلم .. أمجد إسماعيل الآغا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم السبت 2018/8/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
إغلاق معبر "نصيب" حتى الاتفاق بين سوريا والأردن
ماذا يخبيء الأمريكي في التنف لمحافظة السويداء ...!!؟؟
رئيس أوسيتيا الجنوبية: الرئيس الأسد سيزور جمهوريتنا والعمل جار لتنظيم الزيارة
الأكثر مناقشة
الرئيس الأسد: الجيش السوري سينتشر في إدلب
الحريري: مستحيل أن ازور سوريا حتى لو اقتضت مصلحة لبنان ذلك!
إغلاق معبر "نصيب" حتى الاتفاق بين سوريا والأردن
الغارديان : ابني أسامة ..والدة بن لادن تتحدث للمرة الأولى
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.