من أجواء حفلة الفنان مروان خوري في اليوم الثالث من مهرجان ليالي قلعة دمشق

السبت, 4 آب 2018 الساعة 22:45 | ثقافة وفن, موسيقى


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