السفير الصيني: مستعدون للمشاركة مع الجيش العربي السوري في معركة إدلب

جهينة نيوز

أكد السفير الصيني في سورية تشي تشيانجين أن جيش بلاده مستعد للمشاركة مع الجيش العربي السوري في معركة إدلب أو أي مكان آخر في سورية لمكافحة الإرهابيين وخاصة «الإيغور» القادمين من الصين.

وقال تشيانجين لـ«الوطن»: إن الجيش الصيني لعب دوراً مهماً في حماية سيادة وأمن وسلامة واستقرار الصين وبنفس الوقت يسعى الجيش الصيني إلى المشاركة في عمليات حفظ السلام في إطار الأمم المتحدة وهناك تعاون جيد بين سورية والصين في محاربة الإرهاب.

وأضاف: كما نعرف أن مكافحة الإرهاب ومعركة سورية ضد الإرهابيين ليست فقط لمصلحة الشعب السوري بل لمصلحة الشعب الصيني وشعوب العالم، وقد جرى تعاون جيد بين جيشينا في مكافحة الإرهابيين من كل دول العالم ومن ضمنهم الإرهابيون القادمون من الصين وسوف يستمر هذا التعاون بين الجيشين والجهات المعنية.

وتصاعدت الأنباء مؤخراً حول نية الجيش العربي السوري التوجه إلى إدلب وريف اللاذقية الشمالي لتحريرهما من الإرهاب، بعد أن يفرغ من عملية الجنوب التي يقترب من حسمها نهائياً.

ويتواجد في إدلب آلاف الإرهابيين بعضهم من المسلحين «الإيغور» القادمين من الصين وينتمون إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة بلاده في العملية المرتقبة للجيش العربي السوري ضد الإرهابيين في إدلب لاسيما مع تواجد إرهابيي «الإيغور»، قال تشيانجين: إن بلاده «تتابع التطورات في سورية خاصة بعد الانتصار جنوباً والجيش الصيني مستعد للمساهمة بشكل ما مع الجيش السوري في مكافحة الإرهابيين في إدلب وفي أي مكان آخر في سورية».