شروط جديدة للتأمين الإلزامي للسيارات ورسوم جديدة لمدارس السياقة

جهينة نيوز:

كشف مصدر مضطلع في الاتحاد السوري لشركات التأمين عن إصدار تعميم يلزم فيه جميع المتقدمين للحصول على التأمين الإلزامي السنوي للسيارات، بتقديم براءة ذمة مالية من المرور وذلك ابتداءً من ١٥ آب الجاري.

وأضاف المصدر وفق ما نقله موقع "بزنس تو بزنس" أن الأوراق المطلوبة للتأمين الإلزامي للسيارات هي بطاقة شخصية و شهادة سير للمركبة، بالإضافة لبراءة ذمة مالية من المرور شريطة عدم وجود مخالفات على المركبة.

ويشار إلى أن براءة الذمة لا تعطى للمركبة في حال وجود مخالفات وخاصة الغيابية منها، لذلك ينبغي على صاحب المركبة دفع جميع المخالفات والغرامات للحصول عليها.

كما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رسم التسجيل في مدارس السياقة، لتكون 12150 ليرة للشهادة الخاصة، و13150 ليرة سورية للشهادة العامة.

وبررت الوزارة هذا الارتفاع في رسم المدارس الخاصة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أجور العاملين والصيانة في المدارس بالإضافة لقطع الغيار الخاصة بالسيارات.

والجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صادقت على رفع التأمين الإلزامي للسيارات السياحية إلى 10 آلاف ليرة عوضاً عن 4500 ليرة، بموجب توصيتها رقم 1465/1 الصادرة العام الماضي.