"أنصار الله" يستعيدون مواقع قبالة منفذ «علب» والاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد

جهينة نيوز

استعادت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مساء اليوم السبت، عدة مواقع قبالة منفذ حدودي دولي بين اليمن والسعودية من قبضة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن الحوثيين سيطروا اليوم، على مواقع قبالة منفذ علب في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، مشيرةً إلى وقوع قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي خلال استعادة مسلحي "أنصار الله" تلك المواقع المحاذية لمنفذ علب الحدودي الدولي، و"اغتنام عربة سعودية من نوع برادلي، وجرافة عسكرية" في العملية التي تخللها قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة المنفذ.

في إطار متصل دعا الاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد في اليمن بما يشمل الحديدة ويدين الغارات عليها التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى، إذ تضمن بيان للاتحاد على لسان فيدريكا موغيريني ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد وخريستوس ستيليانيدس المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات الدعوة إلىالالتزام الصادق تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة، وترجمة ذلك الالتزام إلى خفض للتصعيد في كافة مناطق الصراع، بما فيها الحديدة، مع الإدانة الشديدة للهجمات ضد المدنيين فيها.

ووصف البيان "الغارات الجوية المتتالية بالحديدة" بأنها "تذكير مأساوي بأن القانون الدولي… يتم خرقه بشكل يومي في اليمن".