وزارة الخارجية السورية تدين مجزرة الحديدة في اليمن

جهينة نيوز:

أدانت وزارة الخارجية السورية المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي على مشفىً وسوق شعبي يمني في ميناء الحديدة.

وأسفرت المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في الحديدة عن استشهاد وجرح المئات من اليمنيين الأبرياء.

وقالت الخارجية السورية: إن هذه الجريمة النكراء تعبير عن إحباط ويأس العدوان السعودي أمام فشله المتواصل، وهي ترقى الى مستوى جرائم الحرب".

وناشدت الخارجية السورية المجتمع الدولي للتحرك الفوري، لوضع حد للعدوان السعودي المدعوم من الدول الغربية.

ويشار إلى أن هذه المجزرة ليست الأولى من نوعها، التي يرتكبها العدوان السعودي ضد الأبرياء في محافظة الحديدة.

والجدير بالذكر أن العدوان السعودي قد ارتكب أكثر من 300 مجزرة وحشية بحق المدنيين في اليمن خلال العام الأول من العدوان فقط، وآلاف المجازر خلال الأعوام الأخيرة منه.