فصائل مسلحة تعلن تشكيل جبهة جديدة في شمال سورية

جهينة نيوز:

أعلنت خمسة فصائل مسلحة في مناطق الشمال السوري، تشكيل ما يسمى "الجبهة الوطنية للتحرير" لتكون أكبر فصيل مسلح في البلاد.

ونشرت ما تسمى "الجبهة الوطنية" فور تشكليها بيان انضمام الفصائل الخمسة المسلحة تحت مسماها، وهي "أحرار الشام، ونور الدين الزنكي، وألوية صقور الشام، وجيش الأحرار، وتجمع دمشق" ضمن تكتلها.

ويشار إلى أن الجيش التركي يعمل على دعم هذه الفصائل من خلال إمدادها بالسلاح، وتأمين حمايتها بجدران إسمنتية من ضربات الجيش العربي السوري.

والجدير بالذكر أن الرئيس "بشار الأسد" أعلن قبل أيام أنه سيعمل على تحرير إدلب في حال لم تدخل إدلب في اتفاقات المصالحة الوطنية، واستمرار سيطرة الفصائل المسلحة عليها.