تراشق العقوبات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة

جهينة نيوز:

تحدثت الصين عن استعدادها لفرض رسوم جمركية على بضائع أميركيّة مستوردة بقيمة 60 مليار دولار في السنة، نتيجة تشديد واشنطن الضغوط الاقتصادية على بكين، ما يهدد بتصعيد الخلاف التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، ويزيد تخوف الشركات العالمية من هكذا قرارات.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن هذه الرسوم جاءت رداً على تهديد البيت الأبيض مؤخراً بزيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، فيما استنكرت بكين هذه الرسوم باعتبارها ابتزازاً، ووضحت في بيان لها أن فرض الصين لهذه الرسوم الجمركية المشددة "رهن بتحركات الولايات المتحدة".

ويأتي هذا التهديد في الوقت الذي حض وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الولايات المتحدة على "الحفاظ على هدوئها" والتفاوض لحل الخلافات.

فيما نوّه الممثل التجاري الأميركي "روبرت لايتهايزر" إلى احتمالية تشديد الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، وقال إن هذا "خيار إضافي لدفع الصين إلى تغيير سياساتها وسلوكها الضار ووضع حد لممارساتها غير النزيهة"، ويأتي تصريحه لأن الولايات المتحدة تتهم بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية" للصناعات الأميركية، ما أجج الخلاف التجاري بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن واشنطن تفرض منذ أشهر رسوماً جمركية مشددة على تجارة الصلب الصينية، وفرضت في 6 تموز رسوماً مشددة على 34 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، وردت بكين بزيادة الرسوم على واردات أميركية بالقيمة ذاتها.