قاسمي: إيران لا تدخل في حوار تحت طائلة الضغط

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران لا تدخل في حوار تحت طائلة الضغط، قائلاً: على أمريكا أن تعمل على رفع العقوبات وألا تمارس الضغوط على الدول المتعاملة مع إيران أولاً لتعلن بعدها عن موقفها الجديد.

وأكد قاسمي اليوم السبت: "أن أمريكا ستضطر بالتأكيد إلى تغيير سياساتها وسلوكها غير الطبيعي الذي انتهجته على الصعيد العالمي، مشدداً أن أوضاع أمريكا ستتغير وسيشهد العالم والمنطقة على هذا.

وتابع قاسمي، كما نقلت وكالة "إرنا"، أن الرئيس ترامب يطلق كل صباح تصريحات جديدة وها هو الآن أخذ يتحدث عن التفاوض غير المشروط، هل من الممكن الحديث عن التفاوض وتشديد العقوبات في ذات الوقت؟

كما أشار قاسمي في ذات السياق، إلى أن أمريكا نكثت الكثير من العهود كان آخرها انسحابها من الاتفاق النووي وتهديدها بتشديد العقوبات على إيران وقال ربما تحتاج الإدارة الأمريكية أو السيد ترامب إلى الاستعانة بفريق من الخبراء غير المتحيزين لتنظيم سياسة واشنطن تجاه إيران، لأن الفريق الحالي هو الأكثر عداء لإيران ويتعاون مع بعض الجماعات الإرهابية ضد إيران مما قد يقود السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى المتاهات ويكبدها ثمناً باهظاً.