باريس سان جيرمان يؤكِّد علوّ كعبه بتحقيقه لقب السوبر الفرنسي للمرة العاشرة

جهينة نيوز

حقق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على موناكو برباعية نظيفة، ليفوز بأول ألقابه خلال الموسم الجديد في فرنسا.

فعلى أرضية ملعب "شينزين" في الصين، تقدم الفريق الباريسي عند الدقيقة 33 بهدف مميز للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، قبل أن يعزز الفرنسي الشاب كريستوفر نكونكو، تقدم أمراء باريس بالهدف الثاني عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق الباريسي الهدف الثالث عبر نجل النجم الليبيري السابق جورج وياه، تيموثي وياه، عند الدقيقة 67، قبل أن يختتم دي ماريا أهداف أبناء العاصمة بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز العريض، حقق باريس سان جيرمان لقبه العاشر في كأس السوبر والسادس على التوالي، ليثبت علو كعبه على الفرق الفرنسية ويفتتح الموسم الكروي الجديد بلقب.

يذكر أن سان جيرمان أقال مدربه الإسباني أوناي إيمري، بعد نهاية الموسم الماضي وعيّن الألماني توماس توخيل، الذي حقق نتائج طيبة في السنوات الماضية مع بروسيا دورتموند.