وزير النفط السعودي: سنستأنف نقل النفط عبر مضيق باب المندب!

جهينة نيوز

قالت السلطات السعودية السبت إنها سوف تستأنف نقل صادراتها من النفط عبر مضيق باب المندب، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السعودية، وذلك بعد أن أوقفته مؤقتاً في 26 تموز الماضي بعد هجمات تعرضت لها اثنتان من ناقلات النفط السعودية من قبل الحوثيين في اليمن.

وقال خالد الفالح وزير النفط السعودي: جاء قرار استئناف نقل النفط السعودي عبر مضيق باب المندب بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة.

تمر ناقلات النفط على اليمن عبر مضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس أثناء الاتجاه بصادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا، ويبلغ عرض المضيق، الذي يمثل نقطة الالتقاء بين البحر الأحمر وخليج عدن 20 كيلو متراً فقط، ما يجعل المئات من ناقلات النفط التي تمر خلاله هدفاً سهلاً.

وكالات