عبود: قريباً.. لن يكون هناك أي دواء مفقود وأسعار الأدوية ستستقر

جهينة نيوز:

«أسعار الأدوية ستستقر خلال فترة قريبة» هذا ما أعلنه معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية الدكتور حبيب عبود، وذلك مع انتهاء تسوية أسعار الأصناف القديمة لتماثل الجديدة، مبيناً أن أسعار الأدوية المرخصة حديثاً تحدد وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي باعتبار أن المواد الأولية ومعظم مكونات الدواء مستوردة الأمر الذي يؤدي إلى تباين سعري كبير بين الأصناف الحديثة والقديمة المتماثلة ما يستدعي تسوية وضع الأخيرة لتحقيق «العدالة السعرية».

وأوضح عبود أن اللجنة الفنية للدواء تتابع باستمرار موضوع تسعير الدواء وقد خفضت أسعار قائمة طويلة من الأصناف بعد انخفاض تكلفة المواد الأولية الداخلة فيها عالمياً.

ورسم معاون وزير الصحة التباين صورة لسوق الدواء بقوله: من الصعب الوصول إلى رضا كل الأطراف فأصحاب معامل الأدوية يشكون باستمرار من عدم تناسب الأسعار مع الكلف والصيادلة يطالبون بنسب ربح على اعتبار أنها بقيت ثابتة، مؤكدا أن الوزارة ترفض حالياً أي دعوات لتغيير أسس التسعير، لاسيما أن أسعار الأدوية في سوريا لا تزال الأرخص مقارنة مع دول الجوار وهي لا تتجاوز عُشر الأسعار العالمية للأصناف المتماثلة.

وعن الواقع الدوائي بين عبود أنه يشهد حالياً انفراجاً كبيراً مع تغطية 90% من حاجة السوق المحلي بالدواء الوطني وتأمين 90% من الحاجات الاستيرادية وهي نسب لم يصل لها القطاع الدوائي منذ بداية الأزمة.

وبخصوص الأدوية المفقودة كشف عبود أنها انخفضت من 680 صنفا عام 2016 إلى 100 صنف خلال العام الجاري وخلال فترة قصيرة لن يكون هناك أي دواء مفقود، بما في ذلك أدوية معالجة السرطان التي ستتاح خلال ثلاثة أشهر وذلك عائد إلى مشروعين في سورية لإنتاج أدوية نوعية ومنها لمعالجة السرطان.