إحباط هجوم إرهابيين على منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي

السبت, 4 آب 2018 الساعة 17:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

إحباط هجوم إرهابيين على منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

ذكر المراسل الحربي أن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له هاجمت اليوم منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي حيث تعاملت وحدات الجيش مع الهجوم وتمكنت من إحباطه وإيقاع الإرهابيين المهاجمين بين قتيل ومصاب من بينهم الإرهابي خير الدين الرحمون التابع لما يسمى «جيش العزة» الإرهابي.

وكانت وحدات الجيش أحبطت بعد ظهر أمس هجوم إرهابيين باتجاه نقاط الجيش على محور الزيارة -المشاريع في سهل الغاب وقصفت بالمدفعية والصواريخ أوكارهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في بلدات الزيارة والمشيك وأوقعت بينهم خسائر بالعتاد والأفراد.

سانا


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا