موسكو: اتصالاتنا العسكرية مع واشنطن تمنع وقوع حوادث في سوريا

جهينة نيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية أن قنوات الاتصال العسكرية بين موسكو وواشنطن، تسمح بمنع وقوع حوادث في سورية وإيجاد حلول للأزمة في البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أبلغ نظيره الأمريكي عن التدابير التي اتخذتها موسكو ودمشق لاستقرار الوضع في سوريا.

لافتة إلى أن القوات الروسية أخطرت الولايات المتحدة في رسالة أن دمشق تضمن أمن اللاجئين في مخيم الركبان.

وبينت الدفاع الروسية أن موسكو تأمل بأن تكون واشنطن قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاكات الاتفاقيات المتبادلة في سوريا في المستقبل.