مفتي الجمهورية: سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

جهينة نيوز

أكد المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون خلال لقائه متروبوليت هنغاريا للروم الكاثوليك فيليب كوتشيش اليوم السبت أن سورية تقارع الإرهاب نيابة عن العالم وهي مهد للرسالات السماوية والتاريخ سجل مشاركتها بصنع الحضارة الإنسانية والانفتاح على العالم.‏

وأشار المفتي حسون إلى أن سورية “انموذج للإخاء والسلام والتضامن بين أبنائها مسلمين ومسيحيين” مؤكدا أن الشعب السوري بفضل صموده وتضحياته والتفافه حول جيشه وقيادته تمكن من تحقيق الانتصار على الإرهاب.

من جانبه أكد كوتشيش أن الاعلام الغربي قدم صورة مضللة ومشوشة لما تتعرض له سورية من حرب إرهابية معتبرا أن “الوقت حان ليستمع المجتمع الدولي للحقيقة حول ما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب”.

سانا