70 شركة روسية تشارك في الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوري الروسي ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

ينعقد في مدينة دمشق الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوري الروسي وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض دمشق الدولي في دورته ال 60 المقررة في أيلول المقبل بمشاركة 70 شركة روسية.

ويبحث المشاركون في الملتقى الفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية في سورية ولا سيما في مرحلة إعادة الاعمار وهذا حسب سمير حسن رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي.

وأكد حسن أهمية انعقاد الملتقى خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بما يكرس استراتيجية التعاون السوري الروسي ويفتح المجال لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والبناء والسياحة والطاقة والخدمات.

وأضاف حسن: إن الملتقى فرصة لمناقشة الصعوبات التي تعترض سبل التعاون والعمل على حلها ومعالجتها.

ووصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها في الدورة الـ 60 للمعرض إلى 48 دولة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية ومن المتوقع أن يزداد العدد وفق القائمين على إدارة المعرض.

سانا