اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

جهينة نيوز

أصيب مدنيان، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر بالشرطة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في الحي الصناعي بقضاء التاجي انفجرت، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد العاصمة العراقية، قبل كل عيد فطر وأضحى، على مدار السنوات الماضية، تفجيرات تستهدف المواطنين أثناء تبضعهم للأعياد، حيث يكونون أكثر إقبالا على المحال والمراكز التجارية.