"أنصار الله" تسقط طائرة استطلاع "للتحالف" في الجوف الحدودية مع السعودية

جهينة نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن مسلحيها أسقطوا، اليوم السبت، طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العسكري العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء وكالة "سبوتنيك"، بأن "الدفاعات الجوية لمسلحي أنصار الله استهدفت اليوم، طائرة استطلاع من دون طيار للتحالف أثناء تحليقها في سماء مديرية المصلوب غرب الجوف، وتمكنت من إسقاطها".

وأشار المصدر إلى أن إسقاط الطائرة تم بالتزامن مع معارك في منطقة سداح بذات المديرية إثر هجوم شنته قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف على مواقع مسلحي الجماعة الذين تمكنوا من صده وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى.

وتصاعدت المعارك بين الجانبين مديريتي المصلوب وبرط العنان الواقعتين غرب الجوف، حيث أعلن الجيش اليمني الخميس، اقترابه من مركز مديرية برط بعد التقدم 20 كيلومترا واستعادة سلسلة جبلية استراتيجية، في حين تشهد خب والشعف وهي أكبر مديريات الجوف، ومديرية المتون معارك كرٍ وفر بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله".

وأمس الجمعة هاجمت وحدات من الجيش مجموعات من مسلحي الحوثيين على محورين في مديرية المصلوب غرب الجوف، الأول باتجاه وقز والآخر باتجاه سداح"، حسبما أبلغ مصدر عسكري في صنعاء وكالة "سبوتنيك".

وتمكن انصار الله من صد الهجوم وتكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح، فضلا عن إعطاب 3 أليات مدرعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.