عملية عسكرية مرتقبة خلال 48 ساعة لانهاء وجود "داعش" في بادية السويداء

جهينة نيوز

يبدأ الجيش خلال الـ48 ساعة المقبلة عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية السويداء الشرقية، انطلاقاً من المحور الشمالي الشرقي، في مسعى لتأمين حدود المحافظة الشرقية المتاخمة للبادية، وضرب تجمعات الإرهابيين.

وبحسب المعلومات، فإن الخطة تأتي في إطار إنهاء وجود "داعش" في آخر بؤر تجمعاته في الجنوب الشرقي لسوريا، وفي إطار الرد على العملية الإرهابية التي طاولت محافظة السويداء ومعاقبة الارهابيين على جريمتهم.

وقالت مصادر عسكرية متابعة إنّ الجيش حشد لهذه الغاية قوات كبيرة، وبدأ بالرمايات التمهيدية والقصف الجوي على معاقل الارهابيين في عمق البادية ذات الطبيعة الوعرة، على أن تبدأ القوات بالتقدم البري في أقرب وقت.

وكان الجيش قد عزز انتشاره ومواقعه على طول خط الحدود الشرقية لمحافظة السويداء في جبهة تمتد لأكثر من 100 كلم، لمنع أي تسلل جديد باتجاه القرى الآمنة وقطع خطوط التهريب بشكل نهائي عن تجمعات الإرهابيين في البادية.

موقع العهد