موسكو تدعو واشنطن للمساعدة في إعادة إعمار سوريا

جهينة نيوز

أشارت مذكرة للحكومة الأمريكية إلى أن روسيا استخدمت قناة اتصال مع القيادة العسكرية الأمريكية لتقترح التعاون في إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين إلى البلاد.

وحسب المذكرة، التي قالت "رويترز إنها اطلعت عليها، فإن الاقتراح أرسله في 19 يوليو تموز رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد.

ولقيت الخطة الروسية، التي لم يجر الكشف عنها من قبل، استقبالا فاترا في واشنطن، حيث قالت المذكرة إن السياسة الأمريكية يمكن أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبع سنوات، بما في ذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشارت المذكرة، إلى أن "الاقتراح الروسي يقول إن النظام السوري يفتقر إلى المعدات والوقود والمواد الأخرى والتمويل اللازم لإعادة بناء البلاد من أجل استيعاب عودة اللاجئين"، مضيفة أن الاقتراح يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية فحسب.

وشدد الجانب الأمريكي في المذكرة على أن "الولايات المتحدة لن تساند عودة اللاجئين إلا إذا كانت آمنة وطوعية وبكرامة"، كما تشترط واشنطن للمساعدة في إعادة الإعمار أن يكون ذلك جزءا من عملية انتقال سياسي في سوريا، وتلقي باللوم على الرئيس السوري بشار الأسد على ما حل ببلاده من دمار.

ملف سوريا وموضوع اللاجئين ناقشه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قمة جمعتهما في 16 يوليو في هلسنكي، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المحادثات ركزت على "كيفية إعادة اللاجئين".

لكن مذكرة الحكومة الأمريكية شددت على أن الاقتراح الروسي ليس "نتيجة" لمحادثات بوتين وترامب، وحذرت من أن "مسؤولين روسا يحاولون عرض الأمر بشكل مختلف".

وقالت المذكرة: "شارك دبلوماسيون روس ومسؤولون آخرون في حملة شرسة لوصف المبادرة في عواصم أخرى بطريقة توحي بأنها نتيجة القمة الأمريكية الروسية في هلسنكي. وهذا ليس صحيحا.. نكرر ليس صحيحا".

وأضافت المذكرة أن خطابا ملحقا بالمقترح أرسل من روسيا إلى دنفورد، يوصي بأن تغير الولايات المتحدة وروسيا والأردن الغرض من مركز أقيم لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في 2017، ليصبح غرضه "تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ خطة إعادة البناء وعودة اللاجئين"، علما بأن الأردن يستضيف أكثر من 650 ألف لاجئ سوري.

وأضافت المذكرة الأمريكية أن الخطاب الروسي يقترح أيضا أن تشكل الولايات المتحدة وروسيا مجموعة مشتركة لتمويل تجديد البنية التحتية في سوريا.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن تتعامل بتحفظ مع مسألة المشاركة في إعادة إعمار سوريا لتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وتربط مشاركتها بالانتهاء من عملية الانتقال السياسي.

المصدر: رويترز