طهران: يمكننا تخفيض وجودنا الاستشاري في سوريا أو إنهائه في هذه الحالة؟

جهينة نيوز

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ان إيران يمكن أن تخفض أو تنهي وجودها الاستشاري في سوريا في حال شعرت باستقرار نسبي هناك وأنهت مهمة القضاء على الإرهاب.

وأكد قاسمي على أن الوجود الاستشاري الإيراني في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية، وقال: "لايمكن لإيران أن تنهي هذا الوجود بطلب من دولة ثالثة، هذا الأمر يتعلق بالتعاون بين طهران ودمشق".

وعلى صعيد آخر، أشار قاسمي إلى أنه "سيتم افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية قريبا"، وأضاف: "قلنا مرارا وتكرارا إننا مستعدون للحوار مع دول المنطقة ولاسيما السعودية".

وشدد على أن بلاده "ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغوط".

روسيا اليوم