رئيس أوسيتيا الجنوبية: الرئيس الأسد سيزور جمهوريتنا والعمل جار لتنظيم الزيارة

جهينة نيوز

أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، اليوم السبت، أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد زيارة الجمهورية ويجري العمل على تنظيم الزيارة.

وقال بيبيلوف، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال هل يخطط الرئيس الأسد لزيارة الجمهورية، "بالطبع يريد، علاوة على ذلك، اتفقنا على أننا سنلتقي بالضرورة في جمهورية أوسيتيا الجنوبية"، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة.

وأشار الرئيس إلى أن افتتاح سفارة أوسيتيا الجنوبية في دمشق والبعثة الدبلوماسية لسوريا في بلادة لن يكون بعيداً.

وأضاف الرئيس:" وزارة الخارجية تعمل على هذه القضية، وهذا لن يستغرق وقتاً طويلا".

وأكد بيبيلوف أن السفير السوري في موسكو رياض حداد سيزور بلادة في 26 أب/أغسطس الجاري للمشاركة في الذكرى العاشرة للاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت رئاسة أوسيتيا الجنوبية في وقت سابق أن الرئيس الأوسيتي، منح الرئيس بشار الأسد، وسام واتسامونغ، الذي يعد أعلى وسام في البلاد.

واعترفت سوريا في 29 مايو/ أيار باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. في حين اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس/ آب 2008، وتبعها في ذلك كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو.