"ايران إير" تتسلم 5 طائرات ركاب ايطالية جديدة

جهينة نيوز

أعلنت شركة الخطوط الجوية "ايران اير" (الناقل الرسمي) اليوم السبت عن وصول خمس طائرات ركاب من نوع "إيه تي آر" غداً الأحد تم شراؤها من شركة (ART) الايطالية.

وستهبط هذه الطائرات الخمس عند التاسعة من صباح غد الأحد في مطار مهر آباد الدولي في طهران ليبلغ عدد اسطول هذه الطائرات الايطالية الصنع الى 13 طائرة تعمل لصالح شركة الخطوط الجوية الايرانية.

وبعد الإتفاق النووي وقعت ايران عقوداً مع شركات بوئينغ وايرباص وإيه تي آر لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة إي آر تي الايطالية منها 20 طائرة تسلمت ايران حتى الآن ثماني طائرات ستنضم اليها غداً 5 اُخرى.

وبالنسبة لشركة ايرباص فإنها سلّمت ايران 3 طائرات مدنية ليكون إجمالي الطائرات التي اشترتها ايران بعد الإتفاق النووي 16 طائرة مدنية.

وغادرت قبل ايام المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية "فَرزانه شرفبافي" الى فرنسا للقيام بإجراءات استلام الطائرات وإقلاعها باتجاه ايران عبر مطار "تولوز" الفرنسي.

وكالة "ارنا"