سفينتان لـ "الناتو" تتجهان من البحر الاسود للمتوسط

جهينة نيوز

غادرت سفينتا المهام الدائمة التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” البحر الأسود بعد عملية انتشار استمرت 20 يوما.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر مطلع إن سفينتي المجموعة الحربية الدائمة للناتو والمجموعة الدائمة لمكافحة الألغام توجهتا إلى البحر المتوسط عبر مضيق “البحر الأسود”.

وكانت سفينتا حلف شمال الأطلسي شاركت في التدريبات البحرية مع عدد من بلدان البحر الأسود, أثناء وجودهما في البحر الأسود, وزارت موانئ أوديسا في “أوكرانيا” و”سامسون” في تركيا.

وراقبت سفينة الاستطلاع “إيكفاتور” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سفن منظمة حلف شمال الأطلسي أثناء وجودها في البحر الأسود.

وعزا حلف الناتو وجود سفنه الحربية في البحر الأسود في وقت سابق إلى ضمان أمن حليفيها “بولندا” و”رومانيا”.