وزير خارجية كوريا الشمالية الى طهران الثلاثاء القادم

جهينة نيوز

أكد مصدر مطلع في الجمهورية الاسلامية الايرانية نبأ الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يانغ هو" الى طهران يوم الثلاثاء القادم.

وقال المصدر في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ان وزير الخارجية الكوري الشمالي "ری یانغ هو" سيزور طهران يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري.

وكانت وكالة انباء "كيودو" اليابانية قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي بان الوزير الكوري الشمالي سيقوم بزيارة الى طهران في ختام مشاركته في الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية دول جنوب شرق اسيا الاعضاء في رابطة "آسيان" المنعقد في سنغافورة في الوقت الحاضر.

كما اعلنت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية ايضا بان وفدا سياسيا من كوريا الشمالية سيزور طهران برئاسة وزير خارجيتها في غضون الايام القادمة.