تحطم مروحية روسية تودي بحياة 18 شخصاً

جهينة نيوز:

صرح مصدر خدمات الطوارئ في منطقة كراسنويارسك الروسية، أن طائرة مروحية من طراز "مي-8"، تحطمت في الإقليم، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن 18 شخصا كانوا على متن الطائرة كان، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة. جميعهم لقو حتفهم".

وأضاف المصدر، أن موظفي من شركة "أنكور" كانوا على متن الطائرة المروحية. وأشار إلى أن سبب تحطم مروحية "مي-8، في إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلا فنيا أو خطأ من قبل الطيار.

وأكد المصدر أن الطائرة تحطمت وهي تحلق وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط ومن ثم تحطمت واحترقت.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الطائرة سقطت في مكان خالي من الناس "وتم العثور على المكان الذي سقطت فيه".

أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك، في بيان حقيقة الهبوط القاسي للطائرة العمودية من طراز "مي-8"، وحدث هذا الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي (6:20 بتوقيت موسكو).

وذكر المقر الإقليمي للوزارة على موقعه الإلكتروني:"في الساعة 10:20 (6.20 بتوقيت موسكو) يوم 04/08/2018، في منطقة توروخانسك، وعلى بعد كيلومترين من بلدة إيغاركا، جرى هبوط شديد القساوة لمروحية من طراز "مي-8".

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في تلك المنطقة لوكالة "سبوتنيك" أنه تم العثور على "الصندوقين الأسوديين" في موقع تحطم الطائرة. "تم العثور على جهاز تسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت على متن الطائرة في موقع سقوط الطائرة ويتم تحديد وضعهما.

وصرح ممثل خدمات الطوارئ في منطقة كراسنويارسك، أن طائرة " مي-8" المروحية التي تحطمت في الإقليم، اصطدمت عند الإقلاع بحمولة كانت مثبتة بكابل خارجي معلق، لطائرة مروحية أخرى من طراز مي —8.

وقال المصدر: "الطائرة المروحية من طراز "مي 8"، التابعة لشركة "يوتايار" (رقم 25640) كانت تتبع طريق فانكور-خاركاسالا." وخلال الإقلاع اصطدمت بحمولة كانت مثبتة بكابل خارجي معلق لطائرة مروحية أخرى من طراز مي —8.

وصرح ممثل وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس آفياتسيا"، أن مروحية "مي-8" التابعة لشركة "يوت آير"، التي تحطمت في منطقة كراسنويارسك، في منطقة حقل "فانكور" النفطي، اصطدمت بحمولة خارجية لطائرة مروحية أخرى، حيث تمكن طاقمها من الهبوط بطائرتهم.

وقال: "جرت الرحلة في ظروف جوية عادية، دون هطول أمطار، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وظروف الحادث، وانتقل إلى مكان وقوع الحادث نائب رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالية، ورئيس مفتشية سلامة الطيران ونائب رئيس إدارة كراسنويارسك من وكالة النقل الجوي الفيدرالية".