تعهد امريكي بدفع 300 مليون دولار لدول جنوب شرق أسيا

جهينة نيوز

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، بتقديم نحو 300 مليون دولار في تمويل أمني جديد لدول جنوب شرق آسيا.

وكشف بومبيو النقاب عن هذا المبلغ للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومسؤولين آخرين من حول العالم في سنغافورة، بحسب "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنها ستستثمر 113 مليون دولار في مبادرات تتعلق بالتكنولوجيا والطاقة والبنية الأساسية في آسيا الناشئة فيما وصفه بومبيو بأنها" دفعة أولية في عهد جديد من الالتزام الاقتصادي الأمريكي بالمنطقة".